Москва, 31 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заподозрил Надежду Савченко в обмане с ее постоянными «голодовками» в российском СИЗО. На пресс-конференции он заявил журналистам, что теперь Савченко — проблема Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Отметив «упитанность» девушки, Лавров пояснил, что теперь «мы уже понимаем», чего стоят «истерики про ее голодовку». Глава МИД РФ подчеркнул, что решение президента РФ Владимира Путина о помиловании гражданки Украины правильное — теперь проблема Савченко стала проблемой Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, Савченко, которая была осуждена в России за пособничество в убийстве двух журналистов ВГТРК, несколько раз объявляла о голодовках в знак протеста, в том числе и «сухих».

Находясь в ожидании суда, Савченко якобы голодала по 70 и 82 дня. Медики указывали, что её голодовки были фиктивными, так как заявленные сроки голодовок не соответствуют биологическим возможностям организма. По внешнему виду Савченко также нельзя сказать, что она голодала длительный период времени.

Так, врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, что если бы Савченко не принимала еду 70 дней, то она должна была быть похожа на 40-килограммовую мумию. Врач подчеркнул, что голодать 70 дней просто невозможно, так как организм «съедает» собственные органы.

Напомним, гражданка Украины Надежда Савченко была приговорена к 22 годам заключения за причастность к гибели журналистов ВГТРК в Донбассе в 2014 году. Суд состоялся 22 марта этого года в Ростове-на-Дону.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской диверсантки Надежды Савченко 25 мая. После этого гражданка Украины вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники.