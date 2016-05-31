Москва, 31 мая, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Даже поэтапное смягчение западных санкций — это позитивный сигнал для российского бизнеса, уверен вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер. «Даже если это начнется в виде снятия ограничений для физических лиц. Главное — старт. Главное — желание двигаться дальше в выбранном направлении. Это снижение неопределенности и возрождение надежд на восстановление прежних контактов, на возможность получения финансирования, новых технологий и практик, на улучшение показателей внешней торговли», — заявил он 31 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера подумать о возможности поэтапного снятия санкций с России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По его мнению, для экономики сейчас это рост делового оптимизма, который может реанимировать инвестиционный ресурс, если прочие факторы этому не воспрепятствуют. Но эффект, как полагает Вернер, будет заметен не сразу и лишь после того, как подобные декларации приобретут реальные очертания.

Россия сейчас на самом деле может рассчитывать на поэтапное снятие санкций, учитывая уровень взаимного доверия между РФ и Западом, считает эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков. А вот одномоментную отмену санкционного режима он не допускает. По его словам, на Западе опасаются снимать все санкции одновременно, так как в таком случае его возможности использовать в отношении России принцип «пряника» резко уменьшатся.

«По сути дела, в европейских политических кругах активно муссируется идея о четком разделении пакетов санкций на «крымский» и «донбасский». Речь идет о том, что по мере прогресса в реализации Минских договоренностей санкции из «донбасского пакета» будут постепенно сниматься. При этом «крымский пакет» останется в силе, поскольку Россия не намерена даже обсуждать возможность возвращения Крыма Украине», — отметил Гриченков.

Он обратил внимание, что для России снятие санкций из «донбасского пакета» будет означать серьезное снижение санкционного давления: «Дело в том, что в связи с присоединением Крыма, как мы помним, принимались санкции в отношении ряда физических лиц, крымских компаний и российских компаний, ведущих бизнес в Крыму. Но в этом пакете не было наиболее болезненных для экономики России секторальных санкций, которые входят в «донбасский пакет». Таким образом, если «донбасский пакет» действительно будет снят, ведущие российские компании вновь получат доступ к западным финансовым рынкам».

Есть ли какие-то минусы для российской экономики в связи с отменой западных санкций? Как пояснил аналитик, обычно возможные минусы связывают не с самой отменой санкций, которая несет России только плюсы, а с отменой продовольственных контрсанкций, которые усилят конкуренцию иностранной продовольственной продукции на российском рынке. Но, он считает, что эти минусы не стоит преувеличивать: «Во-первых, за время действия контрсанкций российский производитель укрепил свои позиции на внутреннем рынке, и конкурировать с ним теперь будет значительно сложнее. Во-вторых, девальвация рубля сделала российскую продукцию значительно более конкурентоспособной в плане ценовой конкуренции. В-третьих, если санкции будут сняты лишь частично, Россия имеет полное право тоже не отменять все контрсанкции, а ограничиться их снятием лишь в тех сегментах продовольственного импорта, которые представляют наименьшую потенциальную угрозу для национального производителя».

Напомним, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил ранее, что страны G7 договорились продлить действие санкций в отношении России. Однако, как стало известно, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил подумать о возможности поэтапного снятия санкций с России в связи с прогрессом в выполнении Минских договоренностей по Украине.