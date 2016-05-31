«Поэтапное смягчение западных санкций — позитивный сигнал»
Москва, 31 мая, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Даже поэтапное смягчение западных санкций — это позитивный сигнал для российского бизнеса, уверен вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер. «Даже если это начнется в виде снятия ограничений для физических лиц. Главное — старт. Главное — желание двигаться дальше в выбранном направлении. Это снижение неопределенности и возрождение надежд на восстановление прежних контактов, на возможность получения финансирования, новых технологий и практик, на улучшение показателей внешней торговли», — заявил он 31 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера подумать о возможности поэтапного снятия санкций с России.
По его мнению, для экономики сейчас это рост делового оптимизма, который может реанимировать инвестиционный ресурс, если прочие факторы этому не воспрепятствуют. Но эффект, как полагает Вернер, будет заметен не сразу и лишь после того, как подобные декларации приобретут реальные очертания.
Россия сейчас на самом деле может рассчитывать на поэтапное снятие санкций, учитывая уровень взаимного доверия между РФ и Западом, считает эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков. А вот одномоментную отмену санкционного режима он не допускает. По его словам, на Западе опасаются снимать все санкции одновременно, так как в таком случае его возможности использовать в отношении России принцип «пряника» резко уменьшатся.
«По сути дела, в европейских политических кругах активно муссируется идея о четком разделении пакетов санкций на «крымский» и «донбасский». Речь идет о том, что по мере прогресса в реализации Минских договоренностей санкции из «донбасского пакета» будут постепенно сниматься. При этом «крымский пакет» останется в силе, поскольку Россия не намерена даже обсуждать возможность возвращения Крыма Украине», — отметил Гриченков.
Он обратил внимание, что для России снятие санкций из «донбасского пакета» будет означать серьезное снижение санкционного давления: «Дело в том, что в связи с присоединением Крыма, как мы помним, принимались санкции в отношении ряда физических лиц, крымских компаний и российских компаний, ведущих бизнес в Крыму. Но в этом пакете не было наиболее болезненных для экономики России секторальных санкций, которые входят в «донбасский пакет». Таким образом, если «донбасский пакет» действительно будет снят, ведущие российские компании вновь получат доступ к западным финансовым рынкам».
Есть ли какие-то минусы для российской экономики в связи с отменой западных санкций? Как пояснил аналитик, обычно возможные минусы связывают не с самой отменой санкций, которая несет России только плюсы, а с отменой продовольственных контрсанкций, которые усилят конкуренцию иностранной продовольственной продукции на российском рынке. Но, он считает, что эти минусы не стоит преувеличивать: «Во-первых, за время действия контрсанкций российский производитель укрепил свои позиции на внутреннем рынке, и конкурировать с ним теперь будет значительно сложнее. Во-вторых, девальвация рубля сделала российскую продукцию значительно более конкурентоспособной в плане ценовой конкуренции. В-третьих, если санкции будут сняты лишь частично, Россия имеет полное право тоже не отменять все контрсанкции, а ограничиться их снятием лишь в тех сегментах продовольственного импорта, которые представляют наименьшую потенциальную угрозу для национального производителя».
Напомним, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил ранее, что страны G7 договорились продлить действие санкций в отношении России. Однако, как стало известно, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил подумать о возможности поэтапного снятия санкций с России в связи с прогрессом в выполнении Минских договоренностей по Украине.