Париж, 31 мая, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Французская компания Technip подписала с государственной нефтедобывающей компанией Ливии предварительное соглашение о модернизации ключевых объектов нефтедобывающей инфраструктуры страны, суммой в $500 млн, сообщает Associated Press.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации встретился в Париже с представителями французской компании. В ходе встречи было подписано соглашение о намерениях, согласно которому работы по модернизации пройдут на нефтяной платформе на месторождении Бахр-Эссалам, расположенном к северу от Триполи.

Целью модернизации является увеличение производительности до 12,6 млн баррелей нефти в день. Тем не менее данный шаг характеризуется большим риском из-за того, что нефтедобывающая промышленность Ливии разрушена политической неопределенностью и действиями экстремистов.

Шаг Франция является частью попыток поддержать непрочные позиции правительства национального единства Ливии, которое сражается с боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».