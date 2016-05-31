Москва, 31 мая, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об инциденте, в ходе которого он выругался на одной из пресс-конференций. Об этом он заявил 31 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я потом смотрел — я спокойно сижу. Ну, извините, не я один попадаю на ситуацию, когда думают, что микрофон выключен», — сказал Лавров в ходе «прямой линии» в «Комсомольской правде».

По его словам, в аналогичную ситуацию попадали премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, а потом и президент США Барак Обама: «Кстати, попадал, между прочим, на тему противоракетной обороны».

Напомним, 11 августа в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром глава МИД России Сергей Лавров во время перевода своих слов синхронистом тихо, но отчётливо произнёс в микрофон слово «дебилы» и добавил к нему нецензурное междометие. Журналисты заметили казус позже, увидев пресс-конференцию в записи.

В отношении подобного поведения министра было выдвинуто две версии. Согласно первой, примерно за минуту до произнесения фразы Лавров достаёт из кармана свой телефон и читает SMS-сообщение, в котором, по слухам, ему сообщили о переносе матча его любимой футбольной команды — московского «Спартака» — и принципиального соперника «спартаковцев» — ЦСКА. Фраза о дебилах, как предполагается, была вызвана именно фактом переноса матча на день раньше.

Согласно второй версии, фраза Лаврова была реакцией на действия фотографов, которые за мгновение до её произнесения начали щёлкать затворами своих фотоаппаратов в момент, когда министр тёр лоб и поправлял очки. В защиту этой версии говорят отчётливо слышимые на записи щелчки затворов фотокамер.