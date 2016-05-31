Ярославль, 31 мая, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Ярославские градозащитники выступают против строительства нового микрорайона на окраине города в районе улицы Калинина, на месте бывшего муниципального предприятия «Новоселки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

усадьба Коковцевых

Вместо многоэтажных жилых домов они предлагают разбить на месте бывших теплиц «Новоселок» парк. Свои требования активисты планируют заявить 31 мая на публичных слушаниях, на которых будет рассмотрен вопрос «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по ул. Калинина (в районе пресечения с ул. Рябиновой) во Фрунзенском районе г. Ярославля».

Главным аргументом градозащитников является то, что неподалеку от места предполагаемого строительства расположена усадьба Коковцевых — вновь выявленный объект культурного наследия. В ансамбль усадьбы некогда входил парк и каскад прудов.

«Мы написали письмо на имя губернатора области, первого заместителя мэра, председателя муниципалитета Ярославля с просьбой оградить эту зону от уродующей многоэтажной застройки. Сейчас собираются подписи неравнодушных жителей под этим письмом. Усадьба и так зажата с одной стороны многоэтажными домами, с другой — технопарком. Усадебный комплекс не выдержит возросшего антропогенного воздействия. Жилые дома подавят усадьбу, нарушат красивейший вид на церковь Иоакима и Анны села Лучинское. Мы предлагаем отказаться от строительства жилых домов на этом месте и разбить там парк, восстановить каскад прудов. Здесь должна начинаться туристическая тропа Ярославля», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Фонда возрождения усадьбы Коковцевых Галина Сенюкова.

Земельный участок в 32 гектара на улице Калинина освободился после ликвидации муниципального предприятия «Новоселки». Городские власти изначально планировали продать его под застройку, пополнив бюджет города. Называлась ориентировочная стоимость от 500 млн до более чем миллиарда рублей. Однако в итоге было принято решение передать этот участок городскому предприятию «Ярославльзаказчик» для того, чтобы оно выполнило проект планировки территории и представило наиболее выгодный вариант использования земли.