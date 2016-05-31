Москва, 31 мая, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В 1991 году нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров отказался от должности заместителя министра иностранных дел России. Об этом он заявил 31 мая.

Mikhail Evstafiev Андрей Козырев

«Я никогда планов не строил. Всё шло само собой. Мне предлагали работу в разных местах в рамках МИДа. Не секрет, что экс-глава МИД РФ Андрей Козырев пригласил меня к себе в 1991 году и предложил стать его замом. Я заявил, что не испытываю такого желания, потому что люди, которых он звал со мной, «не присягали новой державе». Он стал говорить, что «вы все сидите за советской вывеской, а у нас столько визитёров». Я ответил, что у нас есть решение о помощи МИД СССР МИДам союзных республик. Тогда я вышел из его кабинета, и он был обижен», — сказал Лавров в ходе «прямой линии» в «Комсомольской правде».

Вместе с тем, по словам нынешнего министра иностранных дел, спустя некоторое время, в апреле 1992 года, его, вместе с нынешним постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным, назначили заместителями министра: «Единственный раз я отказывался от предложения, которое выдвинул Евгений Примаков — это когда он сказал, что я переезжаю в Вашингтон. Я был в Нью-Йорке, но он сказал, что «Вашингтон — главная точка», и в ответ я процитировал его же фразу о многополярном мире, который формируется не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке в здании ООН».

Напомним, Андрей Козырев стал первым министром иностранных дел России. Он активно участвовал в разработке Беловежских соглашений, а также получил прозвище «Мистер «Да» — по аналогии с прозвищем «Мистер «Нет», данном экс-министру иностранных дел СССР Андрею Громыко. В 1996 году Козырев покинул должность министра и вошёл во второй созыв Госдумы. После выхода на пенсию Андрей Козырев стал заниматься бизнесом. С 2012 года экс-министр проживает в Майами, США, и активно критикует нынешнюю российскую власть.