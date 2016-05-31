Санкт-Петербург, 31 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Просроченная задолженность потребителей Санкт-Петербурга за тепловую энергию перед ОАО «ТГК-1» по итогам отопительного сезона 2015−16 года возросла на 1,8 млрд рублей и составила уже 7,3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила сегодня, 31 мая, пресс-служба энергокомпании.

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«Основная задолженность сформирована предприятиями ЖКХ (УК, ТСЖ, ЖКС) — 6,4 млрд рублей. Большая часть долга — 4,5 млрд рублей — приходится на лидеров рейтинга злостных неплательщиков — крупнейшие ЖКС Санкт-Петербурга с участием города», — подчеркивают энергетики.

В частности, ООО «ЖКС № 3 Центрального района» задолжало 510,5 млн руб., ООО «ЖКС № 1 Кировского района» — 444,1 млн руб., ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района» — 430,4 млн руб., а СПб ГУП РЭП «Строитель» — 261,6 млн рублей.

Как отмечают в «ТГК-1», задолженность негативно влияет на выполнение летней ремонтной программы и безаварийность работы генерирующих объектов и теплосетевого комплекса.

«При наличии долга за тепловую энергию поставщик тепла имеет право не выдавать паспорт готовности к зиме управляющим организациям, что может сказаться на начале отопительного сезона», — обратил внимание начальник департамента по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» Сергей Лапин.

В настоящее время в судах находятся иски «ТГК-1» к потребителям на сумму 1,4 млрд рублей. Сумма неоплаченных исполнительных листов составляет 1,5 млрд руб. «Для гарантированного обеспечения теплом потребителей ОАО «ТГК-1» прибегает к крайним мерам — ограничению теплоснабжения в отношении злостных неплательщиков», — предупредили в энергокомпании.

ОАО «ТГК-1» — крупнейший поставщик тепла в Санкт-Петербурге. Десять ТЭЦ, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивают теплом жителей и предприятия города. Доля компании на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга составляет более 50%.