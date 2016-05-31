Ярославль, 31 мая, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Михаил Крупин прокомментировал свое выдвижение на пост уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Михаил Крупин

Стоит отметить, что выдвижение зампреда правительства на пост регионального детского омбудсмена стало неожиданностью для всех. Мотивы этого поступка Михаил Крупин не раскрыл, и его комментарий носит довольно общий и формальный характер.

«Институт уполномоченного по правам ребенка в регионе не сформирован. Необходимо, чтобы он в субъекте работал. Я считаю, что справлюсь с созданием самостоятельного института с теми целями и задачами, которые определены законом. Институт уполномоченного по правам ребенка достаточно важный. Я всем хочу напомнить, что в Конституции Российской Федерации сказано, что есть не только право, но и обязанность воспитывать детей. Есть Международная конвенция ООН, есть Конституция РФ, есть федеральный закон и ярославский областной закон. Необходимо, чтобы они действовали в пространстве и времени. Дети — это самые незащищенные слои населения любой страны, потому что они не всегда знают, как действуют законы. Важно, чтобы их права защищали, чтобы дети знали, куда обращаться», — цитирует Михаила Крупина сайт правительства Ярославской области.

При этом Крупин поблагодарил губернатора Сергея Ястребова и депутатов регионального законодательного собрания за поддержку. Как ранее сообщало ИА REGNUM, подписи за Михаила Крупина поставили 40 парламентариев — члены фракции «Единой России», а также депутаты Роман Фомичев, Евгений Ершов и Владимир Денисов.

При таком раскладе велика вероятность того, что на этот раз дума организованно проголосует за кандидатуру Михаила Крупина. Хотя предыдущей протеже губернатора — Светлане Лягушевой — поддержка главы региона скорее сыграла «в минус»: на обсуждении кандидатов депутаты устроили Лягушевой настоящий допрос, особенно скрупулезно выясняя ее навыки и возможности в деле помощи детям и защиты их прав. Собственно, такое пристрастие вполне объяснимо: Закон об уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области гласит, что кандидат на должность детского омбудсмена обязан обладать соответствующим опытом и опыт этот должен подтвердить записями в трудовой книжке.

«Кандидатом на должность Уполномоченного может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее образование, обладающий безупречной репутацией, общественным авторитетом, знанием проблем детства и опытом защиты прав и законных интересов ребенка», — четко говорится в ст. 4.1 Закона Ярославской области от 28 декабря 2010 года N 55-з «Об уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области».

Что же касается Михаила Крупина, то в его трудовой биографии опыта работы с детьми нет. Следовательно, можно сделать вывод, что его кандидатура противоречит требованиям Закона. Впрочем, разбираться с этой коллизией предстоит депутатам и надзорным органам.

Утверждение уполномоченного по правам ребенка планируется на июньском заседании Ярославской областной Думы.