Севастополь, 31 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Атрибутика почетного гражданина Севастополя, сопровождающая награждение президента РФ Владимира Путина, требует отдельного постановления законодательного собрания, сообщила ИА REGNUM 31 мая и.о. председателя ЗС Екатерина Алтабаева.

Светлана Иванова ИА REGNUM

«Мы должны принять еще одно постановление, где будет регламентировано четкое описание самого знака, ленты, на которой он будет расположен, удостоверения, грамоты и книги почетного гражданина», — сказала Алтабаева.

Она добавила, что процедура самого награждения обсуждается с тем лицом, которое город награждает почетным званием.

«У нас в законе нет четкой нормы, когда и где это может произойти, — сказала Алтабаева. — Это может быть через месяц или два, это может быть в Москве или Севастополе, по согласованию с лицом».

Напомним, что в Севастополе сегодня насчитывается 40 почетных граждан, их имена высечены в граните на специальной стене у Мемориала героической обороны Севастополя 1941−1942 годов.

Имя Владимира Путина окажется в одном списке с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.

Алтабаева также уточнила, что высечение имени нового почетного гражданина также не произойдет скоро, подразумевая настроения части депутатов вынести на городской референдум вопрос о лишении звания бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

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