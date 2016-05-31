Магас, 31 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В одной из ингушских школ женщина, технический работник этого учебного заведения, отхлестала по щекам ученика 10 класса. Женщина таким образом выступила в защиту своих дочерей, честь и достоинство которых якобы оскорбил молодой человек.

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Работница школы в селении Алхасты услышала аудио-сообщение на своем мобильном телефоне, в котором нелицеприятно отзывались о ее дочерях — ученицах этого же образовательного заведения. Оскорбленная мать завела в один из кабинетов школы ученика 10 класса и в присутствии его одноклассников несколько раз ударила по лицу.

Как сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону, за свои действия несдержанной матери придется отвечать по закону. В отношении работницы школы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль». В ходе следствия будут установлены обстоятельства случившегося, и будет дана правовая оценка действиям руководства школы.

Напомним, в марте текущего года в Ингушетии произошел инцидент в школе сельского поселения Экажево. Директор учебного заведения Беслан Картоев на школьной планерке оскорбил педагогический состав и учеников школы. Используя ненормативную лексику, директор отругал учеников за сломанную мебель и испорченные стенды.

Проступок педагогического работника, занимающего должность руководителя, был подвергнут осуждению главой региона Юнус-Беком Евкуровым. Он отметил, что директор школы обязан быть высокообразованным, коммуникабельным человеком, примером для всего педагогического коллектива. Поведение же Картоева, по мнению Евкурова, не соответствует этим критериям ни по какой шкале.

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