Анкара, 31 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал религиозное движение исламского богослова Фетхуллаха Гюлена террористической группировкой, заявив, что власти будут преследовать по закону её членов за попытки свергнуть правительство, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы не позволим тем, кто разделяет нацию, уйти от наказания», — отметил глава Турции 30 мая в городе Измире, в котором он наблюдал за проведением военных учений.

«Их приведут к ответственности. Некоторые бежали, некоторые уже в тюрьме, и над ними вершится правосудие. И этот процесс продолжится», — подчеркнул президент Турции, добавив, что кабинет министров одобрил решение признать последователей Гюлена «террористической группировкой гюленистов».

Последователи Фетхуллаха Гюлена, который на протяжении более десяти лет находится в ссылке в США, отмечают, что они являются жертвами репрессий со стороны официальной Анкары.