Тбилиси, 31 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Президент Словакии Андрей Киска вместе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили 31 мая посетил село Хурвалети Горийского района. По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили ознакомил Андрея Киску с ситуацией в селах вдоль «линии оккупации».

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Президенты встретились и побеседовали с местным населением. Георгий Маргвелашвили обратил внимание коллеги на частые факты нарушения прав человека в этих селах и поблагодарил за то, что тот «сам приехал сюда и своими глазами увидел ту историческую несправедливость, которая происходит на грузинской земле и которую творят оккупанты».

«Точно так же, как были разрушены другие стены в Европе, как была разрушена Берлинская стена, естественно, будет разрушена и эта стена, и нам будет дана возможность, чтобы мы протянули руку дружбы нашим гражданам, будь то грузины или осетины, и решили те проблемы, которые есть у них», — заявил президент Грузии.

Президент Словакии находится в Грузии с первым государственным визитом, который начался 30 мая и продлится до 2 июня.