Москва, 31 мая, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Польша намерена отказаться от покупки российского газа по долгосрочным контрактам с «Газпромом», об этом заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на конференции Reuters по инвестициям в Восточной Европе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский прокомментировал заявление представителя польского руководства, согласно которому возможность покупки российского газа Польшей не исключается, но только не в рамках долгосрочных контрактов и при условии конкурентоспособной цены:

«Это заявление выглядит странным, поскольку до окончания контракта с «Газпромом» еще несколько лет. Поэтому можно предположить, что заявление польского представителя преследует несколько целей.

Во-первых, Польша сейчас ведет переговоры с рядом скандинавских стран о строительстве газопровода между Норвегией и Польшей. Проблема в том, что норвежская сторона пока что не декларировала желание взять на себя расходы по строительству этого газопровода. Спикеры норвежской государственной компании говорили, что, в принципе, они готовы давать полякам газ, но инфраструктуру строить — это дело уже самой Варшавы. Судя по всему, декларируя отказ от российской трубы, Польша хочет дать понять норвежцам, что они могут выйти с гораздо большим предложением на польский рынок газа, чем сейчас.

Во-вторых, если говорить критически, отказ от российского газопровода означает изменение парадигмы польской внешней политики на восточном направлении. Не исключено, что Варшава хочет «развязать себе руки» в отношении Москвы. Но следует понимать и другое: если Польша, в принципе, перестает интересоваться российской газопроводной системой, это нивелирует ее пропагандистскую компанию против строительства газопровода «Северный поток-2». Так как один из аргументов Варшавы, выступавшей за отмену плана постройки было то, что якобы в этом случае Польша может оказаться выключенной из транзитных газовых потоков, связанных с Россией.

Но в целом, что мне кажется более вероятным, подобное заявление служит своего рода психологическим шантажом в преддверии каких-либо любых переговоров с Москвой о стоимости российского газа для Польши».