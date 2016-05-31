Тбилиси, 31 мая, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Президент Словакии Андрей Киска находится в Тбилиси с первым государственным визитом. По информации пресс-службы президента Грузии, визит начался 30 мая и завершится 2 июня.

Нико Пиросмани. Друзья Бегоса. 1910-е

В первый день визита Андрея Киску принял президент Грузии Георгий Маргвелашвили, после чего в администрации президента Грузии состоялась встреча делегаций в расширенном формате. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, пути их дальнейшего углубления, ситуацию на «оккупированных территориях» Грузии, участившиеся факты нарушения прав человека на этих территориях, а также состояние безопасности в регионе.

Президент Грузии выразил благодарность коллеге из Словакии за поддержку в процессе европейской и евроатлантической интеграции. С 1 июля Словакия станет председателем Евросоюза, и в Тбилиси надеются, что в этом ранге она будет еще активнее поддерживать углубление взаимоотношений между ЕС и Грузией.

Было отмечено, что визит президента Словакии в Грузии рассматривают как знак особенной дружбы и партнерства между двумя странами.

Вечером 30 мая Андрея Киску принял премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Встреча прошла за рабочим ужином, и на ней были рассмотрены основные вопросы двусторонних отношений.

В рамках визита в Тбилиси и Батуми пройдет грузино-словацкий бизнес-форум, и стороны выразили надежду, что он будет способствовать углублению сотрудничества.

Президент Словакии еще раз зафиксировал поддержку Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Еще одну встречи Андрей Киска провел с председателем парламента Грузии Давидом Усупашвили. Президент Словакии выразил поддержку интеграции Грузии в ЕС и НАТО и пообещал, что после того, как 1 июля Словакия станет председателем Евросоюза, сделает все для успешного завершения процесса визовой либерализации между Грузией и ЕС.