Москва, 31 мая, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Сотрудники полиции собираются допросить главного редактора сайта «Эхо Москвы» в связи с новым уголовным делом в отношении оппозиционера Алексея Навального, об этом 31 мая сообщил в своем твиттере главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Цитата из кф «Взорвать Гитлера». реж Оливер Хиршбигель. 2015. Германия На допросе

«Сотрудники УВД пришли на «Эхо» в связи с уголовным делом против Навального — хотят допросить главного редактора сайта о размещении его блога», — написал Венедиктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи управления СК по Москве возбудили против Навального уголовное дело после заявления от бывшего сотрудника МВД Павла Карпова, который обвинил оппозиционера в клевете.

По мнению Карпова, его честь и достоинство порочат материалы, которые оппозиционер неоднократно публиковал в своем блоге. Так, Навальный обвинил Карпова в причастности к убийству Сергея Магнитского, который работал на международного афериста Билла Браудера.

Предварительная проверка показала, что на сайте оппозиционера и в блоге одного из СМИ содержатся материалы, указанные в исковом заявлении.