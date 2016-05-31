Москва, 31 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России не наносили ударов по территории провинции Идлиб (Сирия), о которых заявляла лондонская организация «Обсерватория прав человека в Сирии», передаёт радиостанция «Вести ФМ».

mil.ru ВКС России в Сирии

«Никаких боевых задач, а тем более нанесение ударов, российская авиация в провинции Идлиб не выполняла», — сказал Конашенков.

Конашенков сделал заявление после того, как в западных СМИ появилось сообщение: российская авиация якобы бомбила Идлиб, что привело к человеческим жертвам. Обвинения в адрес России выдвинула «Обсерватория прав человека в Сирии», находящаяся в Лондоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая Минобороны РФ назвали информационным «вбросом» сообщения СМИ о якобы нанесённом российской авиацией ударе по больнице в Алеппо, повлекшем жертвы среди мирного населения.

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