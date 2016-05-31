Москва, 31 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Накануне сезона отпусков Роспотребнадзор опубликовал памятку по сохранению здоровья для выезжающих в туристические поездки «Как вести себя на курортах». Ведомство рекомендует: при планировании отдыха важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания, сообщили в ведомстве.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Будь осторожен на курорте

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания. В частности, пить только гарантированно безопасную воду и напитки. Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды, пользоваться услугами местных предприятий общественного питания, овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком. Перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом.

Чтобы защититься от укусов насекомых, рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых. Кроме того, в странах с жарким климатом имеется множество ядовитых растений и животных, способных нанести существенный и непоправимый вред здоровью человека, поэтому нужно соблюдать осторожность.

При посещении эндемичных стран по желтой лихорадке, которая передается через укусы комаров, требуется обязательная вакцинация против данной инфекции.