Калуга, 31 мая, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Портреты 18 лучших матерей и отцов размещены на Доске почета приемных родителей Калужской области, которую торжественно открыли сегодня, 31 мая в калужском Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие».

vest-news.ru Награждение приемных родителей. Фото Ирины Токаревой

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения общественной организации «Материнское сердце» Антонина Белкина, областная Доска почета — своеобразная «Стена славы», поскольку эти приемные родители — уникальные люди, воспитывающие в своих семьях от одного до 35 детей.

Пятеро из них имеют высшие государственные награды России за свой материнский труд — ордена Дружбы, Почета, Родительской славы. У остальных — различные областные награды. Почетным гостям, портреты которых украсили Доску Почета, вручили цветы и памятные подарки.

Доска почета лучших приемных родителей Калужской области будет ежегодно обновляться к Международному дню защиты детей.