Москва, 31 мая, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает решение президента РФ Владимира Путина о помиловании украинской диверсантки Надежды Савченко, которая 25 мая вернулась в Киев и теперь участвует в парламентской деятельности Украины, правильным. Теперь вся проблема Савченко стала проблемой Украины. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции.

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». Реж. Борис Степанцов. 1970. СССР Мужчина в самом расцвете сил

Журналист спросил, правильно ли поступила Москва с Савченко. Лавров ответил, что, по его мнению, всё было сделано правильно.

«Девушка специфическая, кстати, достаточно упитанная. Поэтому все эти истерики про ее голодовку — мы теперь уже понимаем, чего они стоят», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Савченко, которая находилась под судом в России за пособничество в убийстве двух российских журналистов, несколько раз объявляла о голодовках в знак протеста. Бывшая военнослужащая, служившая в карательном батальоне «Айдар» и задержанная в 2014 году, утверждала, что начинает голодать, в то время как внешне это никак не проявлялось.

Находясь в ожидании суда, женщина объявляла «голодовки» по 70 и 82 дня. Медики указывали, что её голодовки были фиктивными, так как заявленные сроки не соответствуют биологическим возможностям организма.