Сеул, 31 мая, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологии пришли к выводу, что функционирующий в организме механизм реагирования на запах и вкус еды влияет на продолжительность жизни, сообщает News-medical.net.

Melendez , Luis Egidio. Натюрморт хлеб, яблоки, сыр и посуда. 1772 год

Эксперименты над круглыми червями нематодами, у которых при реакции на вкус и запах пищи активизировались сенсорные нейроны, усиливающие выработку гормона инсулин-6. Повышение уровня этого гормона ученые связывают с ускорением старения организма.

Аналогичный механизм реагирования на пищу может быть и у человека.

Ученые отмечают, что люди с избыточным весом острее реагируют на запах еды и допускают существование связи между степенью реакции на запах и вкус пищи и состоянием здоровья организма.

Выводы исследователей из Пхоханского университета науки и технологии опубликованы в журнале Genes & Development.