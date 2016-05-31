Москва, 31 мая, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров не приглашался в совет директоров футбольного клуба «Спартак», но он наблюдает за событиями с любимой командой со стороны. Об этом он заявил 31 мая.

FBilula Дмитрий Аленичев

«Я не знал, что сегодня состоится совет директоров. После последней смены тренера стараюсь наблюдать со стороны. Меня в совет директоров не приглашали, но я знаю почти всех его членов», — сказал Лавров в ходе «прямой линии» радиостанции «Комсомольская правда».

По словам министра, он не может «предсказывать или гадать», на ком остановится выбор: «Но тренером «Спартака» должен быть человек, олицетворяющих «Спартак». Мне кажется, Дмитрий Аленичев подходит под эту категорию».

Лавров также рассказал о наличии у него знаменитого телефона с гравировкой с эмблемой «Спартака»: «Мне дочка подарила айфон с гравировкой эмблемы «Спартака». Телефон до сих пор жив».

Напомним, 31 мая в Москве состоится совет директоров футбольного клуба «Спартак». На нём планируется заслушать отчёт главного тренера команды Дмитрия Аленичева и гендиректора клуба Сергея Родионова о проделанной за сезон работе. По имеющейся у СМИ информации, в ходе заседания Дмитрий Аленичев может быть уволен с занимаемой должности, а на пост главного тренера может быть назначен нынешний наставник футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев.