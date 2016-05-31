Махачкала, 31 мая, 2016, 13:32 — ИА Регнум. На ЕГЭ по русскому языку в Дагестане выявили 30 нарушителей. Все они были удалены с экзамена, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе Министерства образования региона.

ИА REGNUM Бланки ЕГЭ

«Экзамен прошел в штатном режиме. Выявлено 30 нарушителей, использовавших различные шпаргалки. Все они были удалены с аннулированием работ и без права пересдачи», — рассказал первый заместитель министра образования и науки Ширали Алиев на пресс-конференции по итогам экзамена.

По сравнению с прошлым годом число нарушителей, удаленных с ЕГЭ, снизилось в два раза. Большинство выпускников, которым пришлось покинуть аудитории, захватили с собой на экзамен справочные материалы и только шесть человек были удалены за наличие телефона. Нарушители не смогут в этом году получить аттестат — пересдать экзамен им позволят только в следующем году.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку в Дагестане сдавали около 17 тысяч школьников. Не явились на экзамен 700 выпускников. В основном это те, кто сдавал ЕГЭ в предыдущие годы и записался на сдачу экзамена с расчетом улучшить свои результаты и поступить в вуз.

Всего в республике было открыто 87 пунктов проведения экзаменов. Два из них были организованы на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья в городах Каспийск и Кизляр.

Впервые в регионе на базе одного из пунктов, оборудованного в Дагестанском государственном техническом университете, была применена новая процедура распечатки аттестационных бланков, их сканирования после экзамена и отправки в Федеральный центр тестирования. Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на ЕГЭ по русскому языку выпускники Дагестана показали результаты в среднем на 2,6 выше, чем в 2014 году. На 100 баллов в республике сдали ЕГЭ восемь человек.

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