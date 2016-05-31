Ставрополь, 31 мая, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Ставропольском крае актуализировалась проблема детских суицидов. С начала 2016 года таких случаев произошло уже три, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного управления.

Shutterstock nuotr Обиженный ребенок

С января по апрель 2016 года случаи детского суицида произошли в Кочубеевском, Шпаковском и Изобильненском районах. В двух из этих случаев возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства.

В СКР отметили, что в 2015 году таких уголовных дел не возбуждалось и к производству не принималось.

В мае ИА REGNUM сообщало о четвёртом случае детского суицида. 20 мая 2016 года в частном доме села Безопасного Труновского района свела счеты с жизнью 15-летняя девочка. В этом случае также возбуждено дело о доведении до самоубийства.

Кроме того, в текущем году разыскивали 140 без вести пропавших детей. Практика показывает, что чаще всего дети самовольно покидают дома или сбегают из детдомов. Причинами уходов подростки называют желание испытать «приключение», попробовать «веселой жизни». Нередко к этому приводит негатив внутри коллектива, реакция на жестокое обращение, ссора с воспитанниками или воспитателем.

В текущем году число сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних сократилось на 37% по сравнению с прошлым годом.