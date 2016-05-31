Москва, 31 мая, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Стиль азиатской дипломатии отличается от западной. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

«Если под восточными дипломатами подразумевать Азию, то всё зависит от человека: есть западные коллеги, которые уходят в несознанку, когда нечего сказать, а есть китайские или японские партнёры, которые гораздо более эрудированы. Но стиль дипломатии в Азии несколько иной: он более деликатный, тонкий и менее грубый», — сказал Лавров в ходе прямой линии в «Комсомольской правде».

По его словам, американскую болезнь диктата излечить сложно, но возможно: «Раньше только США диктовали всем свою волю — как и сейчас. Это болезнь, она застарелая, трудно её вылечить, но она пройдёт. Европа начала применять такие же методы: чуть что не так — хватаются за санкции. Жизнь всё расставит по своим местам».

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в «Комсомольской правде». Министр отвечает на вопросы читателей, слушателей и журналистов.