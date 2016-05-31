Лавров: США излечатся от «болезни диктата»
Москва, 31 мая, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Стиль азиатской дипломатии отличается от западной. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если под восточными дипломатами подразумевать Азию, то всё зависит от человека: есть западные коллеги, которые уходят в несознанку, когда нечего сказать, а есть китайские или японские партнёры, которые гораздо более эрудированы. Но стиль дипломатии в Азии несколько иной: он более деликатный, тонкий и менее грубый», — сказал Лавров в ходе прямой линии в «Комсомольской правде».
По его словам, американскую болезнь диктата излечить сложно, но возможно: «Раньше только США диктовали всем свою волю — как и сейчас. Это болезнь, она застарелая, трудно её вылечить, но она пройдёт. Европа начала применять такие же методы: чуть что не так — хватаются за санкции. Жизнь всё расставит по своим местам».
Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в «Комсомольской правде». Министр отвечает на вопросы читателей, слушателей и журналистов.