Ставрополь, 31 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Ставрополь 31 мая

В Ставрополе 31 мая выпал град третий раз за месяц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стихия разыгралась внезапно около 13:00. В этот раз градины не крупные, с горошину. Однако град сопровождается обильными осадками, проливным дождем.

Пока предварительных данных о повреждениях нет.

Напомним, первый раз в мае стихия накрыла Ставрополь и еще десятки населенных пунктов Ставрополья 14−15 мая. 14 мая градины превышали размеры перепелиного яйца. 15 мая град был поменьше. Тогда стихия повредила более 900 домов, сотни машин и более 17 тыс. га посевов.

Стала очевидной неэффективность действующей противоградовой системы, после чего в регионе разработан план создания новой, которая предполагает поэтапное усиление защиты от града Ставрополя, городов Кавминвод, центральных и восточных районов.

29 мая Ставропольский край снова накрыло ливнями и градом. На этот раз больше всего пострадали Кочубеевский и Шпаковский районы. В Кочубеевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. В 15 населенных пунктах было отключено электроснабжение, побило крыши и окна домов, залило подвалы и сами дома.

Как и в прошлый раз из резервного фонда выделен шифер для ремонта кровель. Люди получают материальную помощь.

Последствия предыдущего разгула стихии еще не устранены полностью.