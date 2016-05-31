Душанбе, 31 мая, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Женщинам Таджикистана пришло время осваивать мужские профессии. Об этом на совещании проректоров вузов Душанбе и глав женсоветов с участием более 70 активных студенток заявила председатель Комитета по делам женщин и семьи Идигул Косимзода, сообщают сегодня, 31 мая, местные СМИ.

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Она при этом отметила, что не должно быть деления профессий на мужские и женские. Девушек необходимо обучать таким специальностям, как инженерия, металлургия, информатика, менеджмент и геология. Студенткам, обучающимся этим профессиям, председатель Комитета пообещала в будущем выделить специальные стипендии.

Напомним, несколькими днями ранее Идигул Косимзода обратилась к руководителям министерств и ведомств, а также директорам столичных рынков и торговых центров с призывом усилить контроль за внешним видом своих сотрудниц и не допускать пропаганды одежды, чуждой таджикской культуре.