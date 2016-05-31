Воронеж, 31 мая, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Лишь 44 пляжа из 94, запланированных к открытию в муниципалитетах Воронежской области, готово к купальному сезону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам оперативного совещания в правительстве области 30 мая.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР На пляж

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области Михаил Гусев сообщил, что на данный момент к эксплуатации допущено только 44 пляжа — при том, что к купальному сезону 2016 года планировалось открыть 94 пляжа. В Воронеже будут работать девять городских пляжей. Завершить работу по приему пляжей в эксплуатацию планируется до 15 июня.

Также МЧС подготовило реестр населенных пунктов, расположенных вблизи водных объектов: всего в списке 232 места, где происходила гибель людей на воде. Все они взяты на контроль. На муниципальных пляжах будут дежурить спасатели: обучение по программе «Матрос-спасатель» прошли уже 86 человек.

Добавим, что с 2011 года МЧС фиксирует снижение числа несчастных случаев на воде. В 2015 году показатель уровня гибели людей на водных объектах области снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. За купальный сезон 2015 года утонули 77 человек, большинство погибших купались в состоянии алкогольного опьянения.

По-настоящему жаркая погода в Воронежской области пока не установилась. Несмотря на то, что с 26 мая днем воздух прогревается до 28 градусов тепла, уже с 1−2 июня синоптики прогнозируют понижение температуры до 20−19 градусов, погода по-прежнему будет дождливой.