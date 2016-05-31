Якутск, 11 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В микрорайоне Марха столицы Якутии из-за коммунальной аварии отключали отопление 33 жилых домов. Подача тепла прекращалась в частном секторе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

Пресс-служба горадминистрации Ноябрьска Один из прорывов труб в Ноябрьске

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Причиной отключения стала авария. Часть теплотрассы разрушил манипулятор. Отопление отсутствовало в течение двух часов. Ситуация была опасной в связи с тем, что температура воздуха в Якутске составляет — 14 градусов.

«Сейчас производится запуск тепловой энергии, основные объекты уже подключены, остается восстановить тепловую сеть в одном жилом доме. В данное время работает бригада из 8 человек и 2 единицы техники», — отметил заместитель главы города по ЖКХ Егор Кардашевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае с начала ноября не могут решить проблему с отоплением города-курорта Яровое. Котлы муниципальной ТЭЦ то и дело выходят из строя.