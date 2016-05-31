Лондон, 31 мая, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Профессор Стивен Хокинг заявил 30 мая, что в случае выхода из состава ЕС Великобритания рискует остаться изолированной, сообщает ITV.

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С таким заявлением знаменитый физик-теоретик выступил в интервью передаче Good Morning Britain, в ходе которого он отметил, что вне Евросоюза Соединенное Королевство потеряет возможность участвовать в обмене научными данными.

«Прошли те дни, когда мы могли бы обойтись своими силами», — подчеркнул Хокинг.

Ум знаменитого ученого занимают и другие вопросы повседневной жизни. Так, признал Хокинг, для него остался загадкой феномен Трампа.