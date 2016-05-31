Вологда, 31 мая, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Продолжение получила история, связанная с отключением горячего водоснабжения в центральной части областной столицы. Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, конфликт интересов между Вологодской ТЭЦ, которая входит в состав ОАО «ТГК-2», и ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» возник из-за финансовых разногласий. Как считают в ТГК-2, 26 мая газовики безосновательно снизили давление в подводящем газопроводе, что привело к аварийной остановке работы энергооборудования и нарушению нормального функционирования систем городского жизнеобеспечения. В итоге без горячей воды остались 40% вологжан. В свою очередь поставщики голубого топлива объясняют свои действия долгами теплогенерирующей компании за потребленный газ в 153 миллиона рублей.

zauralonline.ru Без воды

Сейчас прокуратура области начала проверку по сообщениям в СМИ о массовых отключениях в жилых домах и социально значимых объектах, в перечень которых вошел роддом.

«Проверка займет две, максимум — три недели. Но наша главная цель заключается в том, чтобы вода в домах вологжан появилось незамедлительно. Если в ходе проверки станет известно, что отключения горячего водоснабжения можно было избежать, то в адрес виновного предприятия будет вынесено представление об устранении нарушений закона. В связи с тем, что в отношении потребителей не соблюдается режим обеспечения качественными коммунальными услугами, за горячую воду должен быть произведен перерасчет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Максим Пегов.

В затянувшийся спор между предприятиями вмешалась городская администрация, по инициативе которой специальная комиссия провела на ТЭЦ проверку и подытожила, что объема поставляемого газа вполне достаточно для подачи горячей воды.

«Технические специалисты, вошедшие в состав комиссии, провели проверку и сделали заключение, что никакого ограничения в подаче горячей воды быть не должно. Объем газа, поставляемого на предприятие, даже превышает те значения, которые необходимы для нормальной работы оборудования», — отметил замначальника городского департамента градостроительства и инфраструктуры Александр Федюнин.

На ТГК-2 сложившуюся ситуацию считают по меньшей мере странной.

«До сих пор не понятно, по каким причинам поставщиком газа не учитывается платеж в 94,5 млн рублей, осуществленный во второй декаде мая. По словам руководства газовой компании, сумма «долга» складывается из текущих начислений. Это еще раз подчеркивает, что законных оснований ограничивать поставки газа на Вологодскую ТЭЦ нет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель отдела PR ОАО ТГК-2 Алексей Адмиралов.

Добавим, что сейчас власти областного центра прорабатывают вопрос о технической возможности подачи горячей воды в квартиры вологжан через котельную вологодского оптико-механического завода.