Сыктывкар, 31 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Республики Коми Михаила Евдокимова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Цитата из к/ф «Ревизор». Реж. Владимир Петров. 1952. СССР Ревизор

По данным следствия, с января 2012 по август 2015 года Евдокимов получал (как правило, ежемесячно) от действовавших в то время заместителей Главы Республики Коми Алексея Чернова и Константина Ромаданова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе, а именно, непроведение проверок эффективности использования бюджетных средств, которые могли бы навредить взяткодателю и представляемым им лицам, предотвращение широкой огласки и ненаправление в правоохранительные органы результатов проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой. Всего в течение указанного периода фигурантом получено в качестве денежного вознаграждения не менее 6 млн. рублей.

К настоящему времени следователями по месту жительства подозреваемого проведены обыски, допрошены свидетели. В ходе допроса подозреваемый признал вину в получении денежных средств. В отношении него в Сыктывкарский городской суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога. Расследование уголовного дела продолжается.