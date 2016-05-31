Москва, 31 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. События на Украине стали лишь поводом для обострения санкций и усиления давления на Россию. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Нечистоплотный жулик

«Украина — это был только повод для обострения санкций. Линия на сдерживание РФ началась проявляться раньше — как только поняли, что с 2000 года Россия хочет выстраивать свою линию. Вспомните, ведь «закон Магнитского» был принят задолго до Украины, но есть факты, подтверждающие, что смерть Сергея Магнитского — результат аферы Уильяма Браудера, который просто нечистоплотный жулик. В сентябре 2013 года президент США Барак Обама обиделся по поводу Эдварда Сноудена и не приехал в РФ на форум», — сказал Лавров в ходе прямой линии в «Комсомольской правде».

По его словам, Россия воспринимает экономические ограничения как окно возможностей, которое нужно «использовать по максимуму»: «Для нас актуален вопрос — не когда будут сняты санкции, а насколько эффективно мы используем нынешнее положение в рамках собственного развития».

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на волнах Радио «Комсомольская правда». Министр отвечает на вопросы читателей, слушателей и журналистов.