Москва, 7 апреля, 2014, 15:55 — ИА Регнум. В течение трех-пяти лет в центральной части города не должно остаться брошенных зданий. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре правительства Москвы, заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин .

По словам заммэра, власти города выявили около двухсот отселенных и брошенных зданий на территории Центрального округа столицы. "По большей части из них у нас уже есть решение", - отметил Хуснуллин. По его словам, такие объекты будут предлагаться инвесторам для реализации отдельных проектов, но в рамках существующих объемных и высотных параметров. В настоящее время работа в этом направлении активно ведется, подчеркнул заммэра.

В 2013 году столичные власти сдали в аренду инвесторам 20 зданий - памятников истории и культуры в центре города по программе "1 рубль за квадратный метр".