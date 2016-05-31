Киев, 31 мая, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, осужденная в России за причастность к убийству двух журналистов ВГТРК и 25 мая помилованная президентом России Владимиром Путиным, с трибуны Верховной рады призвала не предавать идеалы Евромайдана и не забывать о тех, кто погиб в центре Киева и в Донбассе.

Ввласенко Так держать!

Савченко заявила, что не даст забыть «о тех ребятах, которые начинали отдавать жизнь за Украину на Майдане и сейчас продолжают умирать за нее на Донбассе». Сказав это, она сняла свой портрет с трибуны и повесила на его место портреты граждан Украины, осужденных в России.

«Чтобы каждый раз, когда вы будете выступать на этой трибуне, — смотрели им в глаза и понимали, что вы не имеете права не вытащить последнего из них», — цитирует Савченко телеканал «112 Украина».

Савченко начала речь в Раде с того, что заявила о своем возвращении и включении в работу. В конце выступления она спела гимн Украины, который поддержали остальные депутаты, исполнив его стоя.