Лондон, 31 мая, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу была сделана 31 мая операция на открытом сердце в британской столице, сообщает Reuters со ссылкой на микроблог дочери чиновника.

С.С.Юдин во время операции. 1933-1934

Главе пакистанского правительства сделали операцию из-за перфорации сердца, осложнения ввиду проведенного ранее хирургического вмешательства. Как отметила дочь чиновника, перед операцией Шариф находился в «приподнятом настроении».

Наваз Шариф занимал пост премьер-министра на протяжении двух сроков в 1990-х годах, перед тем как его правительство было свергнуто в ходе государственного переворота военных.

В Пакистан он вернулся в 2007 году и смог привести свою партию к победе на выборах в 2013 году. В Лондоне глава правительства находится вместе со своим братом, главой провинции Пенджаб Шахбазом Шарифом и несколькими членами семьи и помощниками.