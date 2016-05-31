Курган, 31 мая, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В День защиты детей сотни курганских родителей выйдут на митинг против несправедливого, по их мнению, распределения мест в детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители инициативной группы жителей столицы Зауралья.

Альберт Самуэль Анкер. Детский сад. вторая половина XIX в

Инициатор митинга Юлия Пылкова сообщает, что областная власть отчитывается об отсутствии проблем с предоставлением мест в детские сады, а на самом деле картина иная. К примеру, второй год малыши Кургана не могут посещать детские сады №119 в 1А микрорайоне Заозерного и детсад №142 в 5 микрорайоне. Здания не достроены и если их к 1 сентября не сдадут, то 700 детей, мамы которых уже получили путевки туда еще в прошлом году, останутся вновь без детского сада. По словам Юлии, родители, получившие путевки в недострои, предлагали помощь в завершении строительства детсадов, но ее отклонили городские власти. Глава Кургана Сергей Руденко винит застройщиков, а строители говорят, что исполняют лишь оплаченную работу.

Как сообщила в соцсетях Юлия Пылкова, митинг согласован с горадминистрацией. Он начнётся у кинотеатра «Россия» 1 июня в 15:00 по местному времени.

По данным, которыми оперируют организаторы митинга, в Кургане ежегодно рождается около 5 тыс. детей. Весной этого года в очереди на места в детские сады стояло 9 тыс. ребятишек. Путевки получила треть из них и только те, кому уже исполнится три года до 1 сентября. Остальные будут ждать своей очереди еще год. Плата в частных детских садах составляет в среднем по Кургану 10 тыс. рублей в месяц. Как ранее сообщало ИА REGNUM, среднедушевой денежный доход зауральской семьи независимо от числа детей за минувший год составил 16 тыс. 853 рубля в месяц на человека.

Вчера на заседании общественной палаты Кургана, директор городского департамента социальной политики Игорь Постовалов уточнил, что есть общая очередь в детский сад, куда мамы записывают ребенка с пеленок, а есть актуальная очередь для детей от трех лет и старше, которые обязаны по поручению президента РФ быть обеспечены детсадовским местом. Вот в этой актуальной очереди на сегодня всего 282 ребенка. Если откроется детский сад в 1А микрорайоне — актуальной очереди не будет и указ президента РФ будет выполнен. На сегодня вышеуказанное МДОУ, со слов чиновника, готово на 98%.

Что касается второго недостроя, то детский сад №142 в 5 микрорайоне хотят закончить к 1 сентября, но сдать его должны были еще в прошлом году — подвел подрядчик, передает Znak.com. «Если сейчас на объекте работает 20 человек, а нужно, чтобы было 65−80 человек, его сдадим только к концу года. Но работа с подрядчиком ведется в ежедневном режиме, чтобы успеть сдать садик к 1 сентября», — цитирует Znak.com сити-менеджера Кургана Александра Поршаня.

Отметим, что тяжелое положение с местами в детских садах осознают и в области. На создание новых мест в детских садах муниципальным образованиям Зауралья из регионального бюджета 24 мая выделена субсидия в размере 5 млн 200 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья Алексея Кокорина. Средства будут распределены между Курганом, Белозерским, Кетовским, Макушинским, Мишкинским, Мокроусовским, Половинским, Петуховским, Шадринским и Шумихинским районами. Размер софинансирования из бюджетов этих муниципальных образований составит 2,1 млн рублей. На эти планируется создать 270 новых дошкольных мест.