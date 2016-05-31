Ереван, 31 мая, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Решение о снижении тарифа на природный газ приняла 31 мая комиссия по регулированию общественных услуг Армении. В соответствии с решением, тариф для абонентов, потребляющих ежемесячно до 10 тысяч кубометров газа, будет снижен до 146 700 драмов (20,3 рубля за кубометр включая НДС). При этом тариф для абонентов, потребляющих более 10 тыс. куб. м газа в месяц, будет снижен до $257,56 за каждую тысячу куб. м. (включая НДС) в драмовом эквиваленте. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2016 года.

Photolure

Тариф на газ на 2016 год формируется следующим образом:

Неизбежные технологические потери газа оценены в 6,69%, в том числе в магистральной системе — 4,64% и распределения конечным абонентам — 2,05%. Расходы на личные нужды оценены в 0,56%. Эксплуатационные расходы в заявке компании указаны в 32,6 млрд драмов, но Комиссия предложила увеличить их до 34 млрд.

Из них фонд зарплаты составит 15,75 млрд драмов. В компании работает около 5800 человек.

8,9 млрд. драмов Комиссия предлагает на капремонт и сохранение системы, в соответствии с армяно-российскими протоколами от марта и апреля 2016 года, на основе межправительственного соглашения от декабря 2013 года. Материальные расходы составят 4,36 млрд драмов. Прочие расходы (коммунальные, аренда, аудит, страхование и другие) составят 4,9 млрд драмов. Расходы на командировки составят 55,5 млн драмов, командировочные — чуть меньше 18 млн.

«Газпром Армения» запросила прибыль в размере 15,9 млрд драмов, но Комиссия установила её в размере чуть менее 15,8 млрд ($1 — 477,66 драма).

Читайте также: Тарифы на газ и евразийский выбор Армении

Компания «Газпром Армения» (100% «дочка» «Газпрома») 29 апреля обратилась с заявкой на пересмотр формулы расчета тарифа на газ.

Заявка была представлена с учетом того, что в начале апреля Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ с $165 до $150 за тысячу кубометров.

С учётом новых тарифов на газ регулятор по собственной инициативе начал процесс пересмотра действующих тарифов на электроэнергию.