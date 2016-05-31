Донецк, 31 мая, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Как минимум 13 украинских военнослужащих погибли, и еще 25 получили ранения в результате попытки прорыва позиций ДНР в районе Авдеевки 29 мая. Об этом на вечернем брифинге 30 мая заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Наша разведка фиксировала несогласованные действия между боевиками «Правого сектора» (запрещён в России) и военнослужащими 16-го батальона 58-й бригады ВСУ, в результате которых погибли 13 украинских силовиков и более 25 получили ранения», — сказал Басурин.

Он добавил, что потери понесли как представители ВСУ, так и боевики «Правого сектора».

Басурин добавил, что в этот же день один из автомобилей ВСУ, на котором вывозили погибших, подорвался на мине — «и еще один боец ВСУ погиб».

По информации представителя военного ведомства, боевые провокации под Авдеевкой существенно подрывают моральный дух украинских бойцов.

«Сотрудниками СБУ усилены карательные меры в подразделениях 58-й бригады, по выявлению неблагонадежных военнослужащих. Только за прошедшие сутки арестованы трое украинских солдат», — заявил Басурин.