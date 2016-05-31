«СБУ начала чистки в ВСУ после поражений под Авдеевкой»
Донецк, 31 мая, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Как минимум 13 украинских военнослужащих погибли, и еще 25 получили ранения в результате попытки прорыва позиций ДНР в районе Авдеевки 29 мая. Об этом на вечернем брифинге 30 мая заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«Наша разведка фиксировала несогласованные действия между боевиками «Правого сектора» (запрещён в России) и военнослужащими 16-го батальона 58-й бригады ВСУ, в результате которых погибли 13 украинских силовиков и более 25 получили ранения», — сказал Басурин.
Он добавил, что потери понесли как представители ВСУ, так и боевики «Правого сектора».
Басурин добавил, что в этот же день один из автомобилей ВСУ, на котором вывозили погибших, подорвался на мине — «и еще один боец ВСУ погиб».
По информации представителя военного ведомства, боевые провокации под Авдеевкой существенно подрывают моральный дух украинских бойцов.
«Сотрудниками СБУ усилены карательные меры в подразделениях 58-й бригады, по выявлению неблагонадежных военнослужащих. Только за прошедшие сутки арестованы трое украинских солдат», — заявил Басурин.