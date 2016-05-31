Лавров: Мировой войны не будет
Москва, 31 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Россия и Запад должны работать над тем, чтобы предотвратить начало новой мировой войны. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Никакой мировой войны не будет. Об этом сказал президент в одном из документальных фильмов. Ответственные политики Запада этого тоже не допустят. Все помнят ужасы Первой и Второй мировых войн. Россия понесла наибольшие потери. Китай понёс наибольшие потери во время японского милитаризма. Полагаться на других мы можем, но должны думать, насколько мы готовы к тому, чтобы предотвратить начало», — сказал Лавров в рамках прямой линии в «Комсомольской правде».
Он напомнил, что в 2001 году США вышли из договора о противоракетной обороне: «Причём Джордж Буш — младший сказал Владимиру Путину, что «это не против вас, делайте что хотите». Об этом надо помнить, особенно когда наши соседи нервничают и обвиняют Россию».
Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на радио «Комсомольская правда». Министр отвечает на вопросы читателей, слушателей и журналистов.