Москва, 31 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Россия и Запад должны работать над тем, чтобы предотвратить начало новой мировой войны. Об этом 31 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Никакой мировой войны не будет. Об этом сказал президент в одном из документальных фильмов. Ответственные политики Запада этого тоже не допустят. Все помнят ужасы Первой и Второй мировых войн. Россия понесла наибольшие потери. Китай понёс наибольшие потери во время японского милитаризма. Полагаться на других мы можем, но должны думать, насколько мы готовы к тому, чтобы предотвратить начало», — сказал Лавров в рамках прямой линии в «Комсомольской правде».

Он напомнил, что в 2001 году США вышли из договора о противоракетной обороне: «Причём Джордж Буш — младший сказал Владимиру Путину, что «это не против вас, делайте что хотите». Об этом надо помнить, особенно когда наши соседи нервничают и обвиняют Россию».

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на радио «Комсомольская правда». Министр отвечает на вопросы читателей, слушателей и журналистов.