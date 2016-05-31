Москва, 31 мая, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Курьер, доставлявший заказчикам пиццу и роллы, подвергся нападению грабителя на юге столицы, сообщает 31 мая РЕН ТВ.

Geoffrey Fairchild Грабёж

В ночь на 31 мая злоумышленник напал на мужчину на первом этаже жилого дома на Варшавском шоссе и отобрал продукты, при этом он угрожал курьеру предметом, похожим на пистолет. Ущерб от действий нападавшего составил около 1 тыс. рублей.

Пострадавший незамедлительно сообщил об инциденте в полицию, спустя несколько часов подозреваемого удалось задержать. Уголовное дело по факту происшествия возбуждено по статье «Разбой».