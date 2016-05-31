Киев, 31 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Нынешний посол США на Украине Джеффри Пайетт будет занимать свою должность еще как минимум два месяца.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Командовать парадом буду я

Об этом он заявил 31 мая в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 20 мая администрация президента США Барака Обамы начала формальную процедуру по утверждению Сенатом США кандидатуры Мари Йованович новым послом на Украине. Йованович уже работала на Украине, в 2001—2004 годы занимая пост заместителя посла.

«Я не могу сказать, как долго я еще буду на Украине… я могу пообещать, что в течение следующих двух месяцев я точно еще буду», — сказал Пайетт.