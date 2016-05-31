Москва, 31 мая, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Заседание ОПЕК 2 июня не сможет придать рынку нефти какие-либо стимулы к росту или падению: ОПЕК стала формальной структурой, чьи решения игнорируются самими участниками. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 мая аналитик ИК АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко, комментируя остановку динамики нефтяных цен на уровне 50 долларов за баррель в преддверии заседания ОПЕК.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

«Сегодня мы наблюдаем очередной виток «бычьего» (восходящего) ралли на рынке нефти, которое является явным продолжением достаточно удачной попытки пробить уровень 50 долларов за баррель в конце прошлой недели. Теперь главной задачей является закрепление на достигнутой высоте, однако это задача на перспективу, то есть на ближайшие 2−3 недели», — сказал он.

Говорить о коренном переломе в динамике нефтяных цен, даже несмотря на уверенное укрепление нефтяных котировок в течение более чем 2 месяцев, крайне проблематично, говорит эксперт. «Наступить он может не ранее 2017 года, да и то только при условии, что экспортеры будут действовать сообща и сокращать темпы роста добычи. Текущий рост остается исключительно спекулятивным и идет вразрез с фундаментальными факторами, в первую очередь — с дисбалансом спроса и предложения в пользу последнего», — подчеркнул Яковенко.

Роста спроса на нефтепродукты сейчас ожидать сложно, пояснил аналитик. «Несмотря на некоторый рост потребления, связанный с сезонным фактором, а также поддержкой со стороны Индии, которая нарастила спрос на дополнительные 400 тысяч баррелей в сутки, по сути, мы продолжаем наблюдать за охлаждением развивающихся стран. Несмотря на то, что речи о падении спроса в обозримом будущем не зайдет как минимум в перспективе 10 лет, его рост прежними темпами так же маловероятен», — отметил он.

От заседания ОПЕК, не стоит ждать серьезных новостей, уверен Яковенко. «Грядущее заседание ОПЕК вряд ли придаст рынку хоть какие-то стимулы к росту и падению: весь позитив от ожиданий принятия конкретных решений растаял еще после майской встречи в Дохе, где Саудовская Аравия и Иран наглядно продемонстрировали, что будут до последнего защищать собственные интересы. Картель сейчас стал формальной структурой, чьи решения страны-участницы с легкостью игнорируют», — полагает аналитик.

И независимые экспортеры, и страны-участницы ОПЕК не могут договориться о заморозке уровней добычи и, что хуже того, наращивают объемы, чтобы пополнить оскудевшие резервы за счет относительно дорогой нефти, говорит он. «Текущий вектор на рост стоимости нефти не подкреплен фундаментальными факторами, а значит, может быть в любой момент переломлен и развернут вспять. Цены в течение краткого промежутка времени могут вернуться к уровням начала года. Говорить о радужных перспективах для российской экономики преждевременно, впрочем, этим моментом необходимо воспользоваться для пополнения резервов и бюджета, что, судя по динамике рубля, уже происходит», — заключил Яковенко.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent застыли у отметки 50 долларов за баррель в преддверии заседания ОПЕК в Вене, которое должно пройти 2 июня. При этом по оценкам министра энергетики РФ Александра Новака, баланс спроса и предложения на рынке может быть достигнут к концу 2017 года, учитывая отсутствие договоренностей по заморозке добычи и постепенный рост спроса на энергоносители.