Киев, 31 мая, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Верховная рада Украины 31 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект о резком снижении акцизов на подержанные автомобили. За такое решение проголосовали 237 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автомобиль

Согласно тексту документа, акцизы снижают в 2−28 раза — в зависимости от объема двигателя. Снижение вводится до 31 декабря 2018 года и касается легковых автомобилей, которые были произведены не ранее 1 января 2010 года.

Отдельно подчеркивается, что льготная ставка не будет применяться к автомобилям из России.

«На фоне девальвации национальной валюты и падения покупательной способности населения значительно снизились продажи автотранспортных средств, что приводит к сокращению рабочих мест как в производстве, так и в продажах авто и снижению поступлений в бюджет. Потребители не могут покупать новые импортные авто из-за их высокой стоимости в гривне, а подержанные импортные — из-за высоких ставок акцизного сбора, что делает их цену неконкурентоспособной», — говорится в пояснительной записке. В этих условиях граждане, особенно в приграничных областях, покупают авто в Европе и используют их в Украине без уплаты налогов. В частности, широко распространены схемы временного ввоза нерезидентами и использования авто в таможенном режиме транзита», — объясняют депутаты свое решение.

Отметим, что законопроект об отмене ввозной пошлины на автомобили, бывшие в употреблении, инициировал Арсений Яценюк перед своим увольнением с поста премьер-министра Украины в апреле.