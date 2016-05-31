Чита, 31 мая, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Чите открыли скульптуру «Ёшкин кот», посвящённую уроженцу Забайкалья — актёру театра и кино Александру Михайлову. Композицию с таким названием открыли в парке Дома офицеров.

chita.ru Скульптура «Ёшкин кот» в Чите

Когда возникла идея скульптуры «Ёшкин кот», забайкальцы её поддержали. После долгих споров было решено увековечить Васю Кузякина — героя фильма «Любовь и голуби» в исполнении забайкальца Александра Михайлова. Было создано более 50 эскизов. В ноябре прошлого года руководство парка культуры и отдыха Дома офицеров объявило сбор средств на скульптурную композицию. Необходимая сумма была найдена быстро — творческий проект воплотили в жизнь спустя всего год.

Трёхметровая скульптурная композиция сделана из искусственного камня. На открытии собрались как почитали таланта актера, так и его коллеги по сцене, сообщает «ГТРК Чита».