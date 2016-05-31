Вашингтон, 31 мая, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В финале плей-офф NBA второй год подряд будут играть «Голден Стэйт» и «Кливленд Кавальерс», сообщает «Р-Спорт».

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Первая игра между финалистами состоится 2 июня в Окленде.

Напомним, что в прошлом сезоне «Голден Стэйт» одолел в финале команду Тимофея Мозгова со счетом 4:2 и завоевал свой четвертый титул в истории клуба.

«Голден Стэйт Уорриорз» пробился в финал после победы над «Оклахома-Сити» в серии плей-офф Западной конференции со счетом 4:3.

Путь в финал для «Кливленд Кавальерс» прошел через поединок с «Торонто».