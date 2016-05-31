Москва, 31 мая, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Законопроект об оборудовании служебных квартир депутатов и сенаторов внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владимир Плигин, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая. Поправками предлагается добиться того, чтобы квартиры, предоставляемые «иногородним» депутатам, были укомплектованы не только мебелью и телефоном, но и «всеми необходимыми для проживания предметами».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

При этом устанавливается, что «перечень необходимых для проживания предметов устанавливается соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим социально-бытовое обслуживание членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы».

Учитывая, что имеющиеся служебные жилые помещения уже оснащены необходимыми для проживания предметами, дополнительного финансирования данного законопроекта не потребуется, отмечает автор законопроекта.

Ранее Счетная палата РФ по итогам проверочных мероприятий обратила внимание на то, что закупка за счет государства сплит-систем для квартир народных избранников не имела законных оснований.