Мурманск, 31 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Если медведь в районе города Кандалакша Мурманской области будет представлять реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей, специалисты произведут отстрел животного. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сейчас представители отдела государственного охотничьего надзора занимаются мониторингом окружающей среды.

Andy One Бурый медведь

«Есть приказ о регулировании численности животных, — прокомментировал заместитель начальника отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Валентин Барашков. — Специалисты будут вынуждены произвести отстрел медведя, если он будет опасен».

По словам Барашкова, сообщения о появлении медведя под Кандалакшей поступали давно.

«В течение нескольких дней сотрудники Охотнадзора пытались отпугнуть зверя, но подобные меры результатов не принесли, — сообщается на портале местных новостей «Блогг51». — Животное продолжает находиться в непосредственной близости к городу».

Напомним, первые медведи вблизи населённых пунктов Мурманской области были замечены в мае. Оклемавшись от зимнего сна, хищники вновь стали приходить в места, обжитые человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Мурманской области увеличилось количество обращений граждан, которые стали свидетелями появления бурых медведей вблизи населённых пунктов. По мнению экспертов, свою роль в формировании тенденции сыграли неблагоприятные погодные условия. В то же время экологи считают, что причиной выхода медведей к людям стал бардак, то есть свалки, расположенные на территории региона.

В сентябре прошлого года мурманские власти заявили, что активность мурманских медведей сходит на нет. Всего из среды обитания было изъято 11 особей бурого медведя — это те хищники, которые агрессивно себя вели и угрожали здоровью людей.