Москва, 31 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Проблемы ряда лизинговых компаний в результате банкротства компании «Трансаэро», ухудшение ситуации в ряде других компаний показывают, что потенциальным источником системного риска может быть рынок лизинга, который в настоящее время не подлежит регулированию и является частью параллельной банковской системы России. Об этом говорится в «Обзоре финансовой стабильности» за IV кв. 2015 года по I кв. 2016 года, опубликованном на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Недостаточная прозрачность лизинговых компаний и возможные «скрытые риски» приводят к тому, что стоимость привлечения заемных средств для них выше, чем для других заемщиков с сопоставимым кредитным рейтингом», — говорится в обзоре.

Регулятор отмечает, что источником системного риска является тесная взаимосвязь лизинговых компаний с банками и НПФ, что может вызвать эффект «заражения» при возникновении финансовых трудностей у одного или нескольких крупных лизингодателей.