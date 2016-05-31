Кемерово, 31 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершается посевная кампания. На сегодняшний день засеяно 526 тыс. гектаров или 94% посевных площадей яровых зерновых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной администрации со ссылкой на слова начальника областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Олега Третьякова. В том числе посеяна пшеница на 286 тыс. гектаров, ячмень — на 115 тыс. гектаров, овес — на 100 тыс. гектаров, горох — на 13 тыс. гектаров, гречиха — на 10 тыс. гектаров.

Поле, пахарь и мельница. 1889 год

«Темпы посевной превышают показатели прошлых лет. Так, в 2015 году на эту дату было посеяно 82%, а в 2014 году — 72% посевных площадей», — отметил Третьяков.

Закончили сев зерновых и зернобобовых культур сельхозпредприятия Гурьевского, Крапивинского, Мариинского, Прокопьевского, Топкинского районов. Близки к окончанию сева Ижморский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Промышленновский, Чебулинский, Юргинский районы. Поля этих районов засеяны более чем на 90%.

Рапс посеян на площади 58 тыс. 209 га, это 98% от запланированного объема.

Посадили картофель в Беловском, Гурьевском, Крапивинском, Прокопьевском, Топкинском, Юргинском и Яйском районах. Всего в области картофель посажен на площади 7 тыс. 919 га, что составляет 94% от намеченного.