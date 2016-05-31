Пекин, 31 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В национальном парке Чжанцзяцзе в КНР завершено строительство самого длинного высокого стеклянного моста в мире. Длина моста, расположенного на высоте более 300 метров, составляет 393 метра.

bbs.e23.cn Стеклянный мост в Китае

Строительство моста завершено, однако официальное открытие уникального сооружения пока не состоялось. Из-за непрекращающихся проливных дождей местные власти решили провести церемонию открытия моста в июле. Стоимость входного билета составит около 130 юаней, кроме того, желающие пройти по стеклянному мосту будут обязаны надеть специальные защитные бахилы, пишет «Сина синьвэнь».

Новый мост расположен в Национальном парке Чжанцзяцзе, который известен всему миру как прообраз Пандоры — планеты из фильма «Аватар». Именно в этом парке находятся так называемые парящие скалы.

В 2015 г. в Национальном парке Шиньючжай был построен стеклянный мост, который до сегодняшнего дня считался самым высоким и длинным стеклянным мостом в мире. Он расположен на высоте 180 м, его длина равна 300 м.

Осенью 2015 г. стеклянный мост в горах провинции Хэнань треснул после того, как один из туристов уронил на него термос. Все находящиеся на мосту туристы были эвакуированы, а мост закрыт на экспертизу.